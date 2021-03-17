Джей-Хоуп признался АРМИ, что флиртовал с фанатками будучи пьяным

Влада Некрасова

«Я тогда выпил парочку лишних коктейлей…»

В 133 эпизоде «Run BTS!» Джей-Хоуп (J-Hope) признался, что однажды запостил селфи, на котором он был под воздействием алкоголя. Все началось с невинный игры. Парни из группы пытались угадать, кому принадлежат губы, изображённые на рисунках. Несмотря на то, что в условиях было обговорено, что каждые губки принадлежат одному из членов BTS, 3 фотография в списке сильно смутила айдолов. Никто не мог поверить, что этот странный и слегла перекошенный рот — неотъемлемая часть привычной внешности одного из друзей.

«А я помню это. Я сделала это фото когда был тур в Японию. Конечно, я тогда перебрал с коктейлями», — с улыбкой заявил Хосок, признавшись, что пытался произвести впечатление на фанаток.

Товарищи музыканта, неодобрительно посмотрев на него, посоветовали Хоби в следующий раз не трогать телефон в состоянии опъянения и не компрометировать себя в сети, но в тот день любовь Джей-Хоупа была слишком сильной, чтобы молчать. Он просто не мог отказать себе в удовольствии и не послать воздушный поцелуй АРМИ, который он и пытался изобразить на снимке!

Кстати, вы тоже можете проверить свою интуицию или знания о группе и угадать, кто изображен на картинках ниже.

Кадры из шоу «Run BTS!»