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Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»

Егор Крид вспомнил о Даше Клюкиной: «Она разбила мне сердце»

Артист рассказал Тимати о том, как себя чувствовал после проекта «Холостяк».

Недавно Егор Крид появился в первом выпуске проекта «Холостяк» с Тимати. В следующей серии покажут разговор бывшего и нынешнего холостяка. В рамках этой беседы Егор вспомнит Дашу Клюкину – победительницу одного из сезонов проекта, героем которого он был несколько лет назад.


Крид уточнил, что у него возникли чувства к девушкам на проекте – он говорил о Виктории Коротковой и Дарье Клюкиной. Однако ему сделало больно то, что происходило после завершения шоу.

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«Меня проект сильно ранил. Я после него вышел с разбитым сердцем. Были чувства, но потом жесть происходит»,

– заявил Крид.

Напомним, что Егор утверждал, что у них после окончания «Холостяка» были отношения с Дашей, но она, по его словам, не захотела удалять свой Instagram, из-за чего Крид подумал, что девушка с ним только ради пиара.

Более того, через несколько месяцев после показа «Холостяка» по телевидению, Даша Клюкина объявила о том, что выходит замуж за другого мужчину.

[media=https://www.instagram.com/p/CMXkkAEHFXa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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