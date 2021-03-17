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Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС. Об этом заявила брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.


При этом отмечается, что решения об их возможном практическом применении будут приниматься позднее.

Документе не будет называться паспортом, а получит название “зеленый электронный пропуск”. В нем должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к COVID-19, такие как перенесения заболевания в той или иной форме, а также даты и результаты ПЦР-тестов.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Евросоюз назвал условия выдачи зелёных ковидных паспортов туристам.

Сообщение Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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