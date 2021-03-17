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Европейские ковид-паспорта распространят на «Спутник V»

Европейские ковид-паспорта распространят на «Спутник V»Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Действие европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса распространят на людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на проект сертификата.

По данным издания, такой ковид-паспорт позволит людям, привитым любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), въезжать в страны — члены Евросоюза, одобрившие использование данной вакцины.

Кроме того, сертификаты выдадут тем, кто привился вакцинами, одобренными странами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти страны. В частности, речь идет о «Спутнике V» и препарате от китайский компании Sinopharm, которые используются в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. Это же коснется вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас проект сертификата рассматривает Еврокомиссия (ЕК). Издание пишет, что он может быть утвержден в среду, 17 марта. Предполагается, что документ будут выдавать бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Он будет снабжен штрихкодом для считывания информации и составлен на двух языках — английском и языке выдавшей его страны.

В феврале канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести сертификаты вакцинации. По ее словам, речь идет об электронных сертификатах, которые будут готовы в течение трех месяцев. Документы разработают европейские страны, а технические вопросы совместимости сертификатов во всех государствах Евросоюза проработает Еврокомиссия.

Ранее с предложением ввести ковид-паспорта выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, такой документ позволит свободно передвигаться в Европейском союзе (ЕС), в частности, путешествовать, размещаться в отелях, посещать культурные мероприятия и рестораны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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