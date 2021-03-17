Евросоюз утвердит список санкций за нарушения прав человека в понедельник
"Сегодня постпреды ЕС одобрили (расширение санкционного списка), но формально решение об утверждении состоится в понедельник (22 марта) на заседании Совета МИД ЕС", - сообщил собеседник агентства.
Содержание расширенного списка станет известно после заседания Совета МИД ЕС, когда он будет опубликован в официальном журнале. СМИ ранее сообщали, что в расширенный список санкций войдут 11 физлиц, включая четырех граждан Китая, одну организацию из Китая, а также "представителей других стран", возможно, из России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.
Постпреды стран Евросоюза на заседании COREPER в среду утвердили расширение санкционного списка за нарушения прав человека. Пункт о расширении санкций числился в повестке заседания среди не требующих предварительного обсуждения.