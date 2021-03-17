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Фигуристка Туктамышева рада, что снялась в эротической фотосессии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поведала, как она согласилась на эротическую фотосессию для известного мужского журнала Maxim.

«Я сначала сразу согласилась, и даже обрадовалась. Потом поняла: так, стоп, надо об этом подумать. Но мы с агентом сразу же поставили условия, что сделаем не совсем уж откровенные тогда снимки, что все этические нормы будут нами соблюдены. И я теперь рада, что это все-таки случилось в моей жизни. Естественно, я ведь знала, что будут негативные отзывы, но получила также и много положительных. И вот этого я совсем не ожидала, что на самом деле их будет так много таких отзывов», — сообщает слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР).

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Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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