Финансист назвал «самый опасный период» для рубля

Лидия Мартынова

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал «самый опасный период» для рубля. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, период с начала мая до середины июня, возможно, будет сложным для отечественной валюты.

Специалист отметил, что есть позитивные тенденции, в том числе цены на нефть. Негативным фактором экономист считает скепсис экспертов по поводу строительной отрасли.

Напомним, что курс рубля резко укрепился в ходе торгов 15 марта на Московской бирже.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что финансисты посоветовали запастись иностранной валютой на среднесрочную перспективу.

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