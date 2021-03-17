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Германия попыталась уговорить США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Германия попыталась уговорить США не вводить санкции против «Северного потока-2»Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Германия попыталась уговорить США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» во время переговоров на разных уровнях. Об этом говорится в ответе кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в немецком бундестаге, передает РИА Новости.

«[Правительство Германии] тесно сотрудничало с партнерами в ЕС и с самим объединением по вопросу экстерриториальных санкций. В 2020-2021 годах оно также участвовало в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США», — говорится в заявлении.

Переговоры с Вашингтоном по «Северному потоку-2» при этом носят конфиденциальный характер, и Берлин не будет предоставлять информации об их содержании. В Германии подчеркнули, что федеральное правительство также поддерживает контакты с компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

17 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии сменили тактику в борьбе за «Северный поток-2». Чтобы избежать давления со стороны США, в правительстве решили затянуть время и перейти к конкретным предложениям только после того, как маршрут будет построен. В Берлине полагают, что президент США Джо Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, отнесется к ситуации прагматично и не пойдет на принцип.

В мире

По материалам: lenta.ru
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