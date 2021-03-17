Глава Исаакиевского собора заявил, что вопрос передачи музея РПЦ снят

Влада Некрасова

Вопрос передачи государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» под юрисдикцию Русской православной церкви снят с повестки дня. Об этом рассказал его директор Юрий Мудров в ходе командировки во Владимир.

По его словам, вопросов от РПЦ по этой ситуации больше нет. Более того, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ежемесячно проводит службу в Исаакиевском соборе.

«Мы встречаемся, он чаще всего выражает благодарность за хорошее содержание собора, за успешное проведение реставрационных работ», – рассказал Мудров в комментарии для портала ТАСС.

В качестве музея, принимающего службы, Исаакиевский музей существует с 1928 года.

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