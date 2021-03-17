Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников

Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников

В 2021 году количество бюджетных мест в российских вузах для выпускников школ составит 442 тысячи, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Таким образом, возможность поступить в вуз на бюджетное место имеют больше половины нынешних одиннадцатиклассников.

В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тысячи бюджетных мест, почти на 10% больше, чем в прошлом году, из них в бакалавриат и специалитет, собственно для выпускников школ, — 422 тысячи...Таким образом, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом — конечно, на конкурсной основе.

Фальков отметил, что Минобр планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах до 2030 года, а их "львиная доля будет направлена в регионы".

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников
Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины
СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло
СК попросил арестовать задержанного президента Федерации водного поло
МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО
МИД заявил о полном разрыве контактов по линии Россия — НАТО
Совфед утвердил Карасина главой международного комитета
Совфед утвердил Карасина главой международного комитета
В Алены Савкиной идет подготовка к свадьбе
В Алены Савкиной идет подготовка к свадьбе
Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением сына
Никита Уманский и Настя Паршина принимают поздравления с рождением
Зеленский повысил в должности чиновника из своего офиса
Зеленский повысил в должности чиновника из своего офиса
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма
Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию
В Чечне обратились к Путину после публикации о массовых расправах
В Чечне обратились к Путину после публикации о массовых расправах
В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ
В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного потока-2»
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на

Еще по теме

В российских вузах увеличилось количество бюджетных мест
Бюджетных мест в российских вузах станет меньше на 17%
В российских вузах сократится число бюджетных мест
Власти опровергли сокращение бюджетных мест в вузах