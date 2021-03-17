Глава Минобра заявил о наличии бюджетных мест в вузах для половины выпускников

Вадим Карасев

В 2021 году количество бюджетных мест в российских вузах для выпускников школ составит 442 тысячи, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Таким образом, возможность поступить в вуз на бюджетное место имеют больше половины нынешних одиннадцатиклассников.

В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тысячи бюджетных мест, почти на 10% больше, чем в прошлом году, из них в бакалавриат и специалитет, собственно для выпускников школ, — 422 тысячи...Таким образом, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом — конечно, на конкурсной основе.



Фальков отметил, что Минобр планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах до 2030 года, а их "львиная доля будет направлена в регионы".