Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года о судьбе СССР

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал распад Советского Союза нарушением воли народа, так как большинство граждан проголосовали на референдуме 1991 года за его сохранение. Комментарий экс-политика приводит «Интерфакс» в среду, 17 марта.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сказал он.

Горбачев напомнил, что именно на основе этого референдума состоялся Ново-Огаревский процесс по разработке Союзного договора. По его словам, проект должен был быть подписан 20 августа 1991 года, однако произошел путч.

30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о судьбе СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали плебисцит.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.