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Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма

Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизмаФото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»

Госдума приняла законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 17 марта.

Так, за публичное унижение чести или достоинства ветеранов или осквернение символов воинской славы в СМИ или интернете грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет. Также нарушителя могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет предусмотрены за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. В частности, речь идет о распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В случае совершения противоправных действий через СМИ и интернет сумма взыскания увеличивается.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо защитить память ветеранов. «Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе», — сказал он.

22 февраля депутат Ирина Яровая анонсировала внесение поправок в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма.

Россия

По материалам: lenta.ru
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