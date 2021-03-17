Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов для уклонистов от армии

Алексей Вольцев

Согласно данным источника, автором законопроекта является первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. Он предлагает штрафовать людей, которые не встали на воинский учет на сумму до 10 тысяч рублей.

По данным «Российской газеты», в инициативе также указано, что штрафами будут облагаться призывники, уклоняющиеся от медосвидетельствования или обследования, на которое направила воинская комиссия. В данный момент штраф за подобные нарушения составляет от 100 до 500 рублей. Если его повысят, то сумма санкций составит от одной до пяти тысяч рублей.

Данную сумму также предлагается установить за порчу повестки или военного билета. Кроме того, заплатить соответствующий штраф придется за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины или постановку на учет в установленные сроки.

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