«Грэмми» удалили партию Тэхена с выступления. АРМИ в гневе!

Алексей Вольцев

Скандал вокруг 63-й церемонии «Грэмми» и южнокорейской к-поп группы BTS не утихает. Не успели поклонники группы смириться с тем, что айдолы не получили награду, как случилась новая неприятность.

Оказалось, что в видео с выступлением BTS вырезали партию Ви (V). Ему досталось меньше экранного времени во время исполнения Dynamite. Убедись сама: в сравнении ниже можно увидеть, что часть Ви должна была следовать сразу после Чонгука (Jungkook).

АРМИ возмутил этот факт. Они вводят хэштег #FAIRTREATMENTFORV в поддержку Ви из BTS. Поклонников не устраивает, что его часть была вырезана. Они просят компанию что Big Hit Entertainment относиться к Тэхёну справедливее. Другие же считают, что вины компании тут нет. Скорее всего, Звукозаписывающая Академия выделила мало времени на выступление группы.

ITS BEEN GOING ON FOR WAY TO LONG BIGHIT FIX THIS

TREAT TAEHYUNG FAIRLY #FAIRTREATMENTFORV pic.twitter.com/hHDeRFvCPB — ♡seokjinnie♡ (@kim_jinsual) March 16, 2021

«Хватит грабить их строчки в песнях и время на экране», «Я думаю, они вырезали его, потому что они должны были соответствовать трехминутному регламенту», «Это надоело терпеть», «Организаторы премии сами роют себе могилу», — негодуют поклонники BTS в Twitter.

АРМИ ждут извинений.