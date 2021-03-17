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«Грэмми» удалили партию Тэхена с выступления. АРМИ в гневе!

«Грэмми» удалили партию Тэхена с выступления. АРМИ в гневе!

Скандал вокруг 63-й церемонии «Грэмми» и южнокорейской к-поп группы BTS не утихает. Не успели поклонники группы смириться с тем, что айдолы не получили награду, как случилась новая неприятность.

Оказалось, что в видео с выступлением BTS вырезали партию Ви (V). Ему досталось меньше экранного времени во время исполнения Dynamite. Убедись сама: в сравнении ниже можно увидеть, что часть Ви должна была следовать сразу после Чонгука (Jungkook).


АРМИ возмутил этот факт. Они вводят хэштег #FAIRTREATMENTFORV в поддержку Ви из BTS. Поклонников не устраивает, что его часть была вырезана. Они просят компанию что Big Hit Entertainment относиться к Тэхёну справедливее. Другие же считают, что вины компании тут нет. Скорее всего, Звукозаписывающая Академия выделила мало времени на выступление группы.

«Хватит грабить их строчки в песнях и время на экране», «Я думаю, они вырезали его, потому что они должны были соответствовать трехминутному регламенту», «Это надоело терпеть», «Организаторы премии сами роют себе могилу», — негодуют поклонники BTS в Twitter.

АРМИ ждут извинений.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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