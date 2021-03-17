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Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на возвращение в UFC

Нурмагомедов опубликовал фотографию с Фертиттой и тегнул главу организации Дану Уайта. Под снимком он написал: «Пришли мне локацию». Именно это породило слухи о возвращении россиянина в октагон.

По данным Daily Mail, встреча с Фертиттой может говорить о том, что Нурмагомедов вернется в UFC за впечатляющей 30-ой победой. Также отмечается, что Уайт не перестает убеждать бойца вернуться в большой спорт и не лишает его пояса уже полгода после того, как он завершил карьеру.

Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения. Он считается лучшим среди бойцов UFC без учета весовых категорий.

Сообщение Хабиб Нурмагомедов провел встречу с Лоренцо Фертиттой и намекнул на возвращение в UFC появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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