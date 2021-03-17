Хайп, мат и слезы: как проходит кастинг на шестой сезон «Пацанок»

Алексей Вольцев

Совсем недавно телеканал «Пятница!» объявил о начале набора на шестой сезон проекта. Молодые девушки, мечтающие оттолкнуться от социального дна, обучиться этикету и проработать психологические проблемы, поспешили на кастинг.

Пятый сезон «Пацанок» побил все рекорды популярности, а его участницы стали настоящими звездами. Слава буквально обрушилась на девушек, оставив маргинальную жизнь в прошлом. Теперь вместо драк за гаражами — светские мероприятия, вместо пьяного угара — интервью, вместо исправительных работ — фотосессии.



Мы побывали на одном из кастингов проекта и посмотрели на потенциальных участниц шоу. Делимся!





Кастинг на шестой сезон проекта больше похож на сеанс психоанализа. Девочки по одной заходят в большую комнату и откровенно рассказывают историю своей жизни редакторам, среди которых есть профессиональные психологи. Эдакая исповедь... Будущим «пацанкам» задают непростые вопросы о жизни, родителях, способах заработка, зависимостях и мотивации участия в шоу.

Некоторые пришедшие на кастинг вызывали у продюсеров сомнения относительно чистоты намерений. Так, одну из возможных участниц Наталью психологи заподозрили в желании хайпа, отметив отсутствие искренней потребности измениться.



«Зачем тебе шоу? Если мы тебя не возьмем, а просто дадим контакты хороших психологов, что скажешь?» — в лоб спросили девушку редакторы. Дело в том, что Наташа уже пыталась пройти отбор на проект два года назад. Тогда она и впоследствии ставшая звездой четвертого сезона Лиза Калтыгина вместе пришли на кастинг.

«Понятно, что у меня будут подписчики, если я буду принимать участие в шоу. Я же не слабоумная, понимаю эту связь. Если в первый раз, когда шла с Лизой Калтыгиной, я хотела именно подписчиков, то сейчас у меня другая цель. Прошло уже два года. И если меня не берут на проект, я не против того, чтобы мне просто дали контакты хороших психологов. Кстати, слава Богу, я не попала в пятый сезон, потому что эти «борцы ММА» просто разломали бы меня в хлам», — разоткровенничалась девушка.

Еще одна возможная участница будущего сезона, придя на кастинг, сразу начала плакать: не смогла сдержать эмоций, делясь подробностями личной жизни. Продюсеры дали ей возможность пройти отбор еще раз и спокойно изложить свою историю.

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«В первый раз я плакала, мне даже давали таблетку от головы — поднялось давление. Я ныла. Меня прорвало. Еще иду и думаю: «Я ныть не буду». Ага, не буду!», — искренне сокрушалась девушка в разговоре со «NewsTes.ruом».

Близняшки с трудной судьбой тоже могут стать новыми звездами проекта. Несмотря на то, что девушки не выглядят брутально, как пацанки, история их жизни точно шокирует зрителя. Выдавать всех секретов не будем, скажем только: это тот случай, когда судить книгу по обложке не нужно.