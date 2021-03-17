Илья Авербух довел Лизу Арзамасову до слез романтическим подарком — видео

Алексей Вольцев

Свой 26-й день рождения звезда «Папиных дочек» встретила в Дубае вместе с супругом Ильей Авербухом. В честь праздника фигурист устроил любимой сюрприз — романтическую прогулку на воздушном шаре. Лиза Арзамасова не смогла скрыть эмоций от восторга.

Авербух посвятил молодой жене теплые слова в социальной сети и опубликовал ролик, запечатлевший прогулку на воздушном шаре. На видео можно заметить счастливые глаза Арзамасовой, полные слез.

«Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом!» — поделился 47-летний фигурист, который слывет настоящим романтиком.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениями Ильи и пожелали паре долгих лет счастливой семейной жизни.

«Вроде вы и чужие мне люди, а по внутренним ощущениям — нет. И мне очень хорошо от того, что вы нашли друг друга, и я радуюсь вашему счастью. Лиза, с днем рождения! Пусть это счастье длится бесконечно!»; «Так трогательно и нежно! Видно, что Лиза очень счастлива! Пусть эти чувства будут с вами всегда!»; «Илья, как же вам повезло с Лизой! Берегите ее!»; «Класс! Лиза, пусть мой комментарий будет странным, но я хочу поздравить тебя с Авербухом! И пожелать всем девочкам, девушкам, женщинам мира таких праздников и таких внимательных мужчин! С днем рождения!» — отметили многие.