Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней

Вадим Карасев

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Интервал между первой и второй прививками вакциной против коронавируса «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург передает ТАСС.

«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев», — сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.

Ранее сообщалось, что курс вакцинации двухкомпонентным препаратом от коронавируса «Спутник V» в России прошли 3,5 миллиона пациентов. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия лидирует по количеству привитых от COVID-19.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.