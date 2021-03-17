Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней

Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней

Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 днейФото: Сергей Аверин / РИА Новости

Интервал между первой и второй прививками вакциной против коронавируса «Спутник V» смогли увеличить до 60 дней. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург передает ТАСС.

«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев», — сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.

Ранее сообщалось, что курс вакцинации двухкомпонентным препаратом от коронавируса «Спутник V» в России прошли 3,5 миллиона пациентов. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия лидирует по количеству привитых от COVID-19.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Назван «самый опасный период» для рубля
Назван «самый опасный период» для рубля
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Топ на сегодня

СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Еще по теме

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек