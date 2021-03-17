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Ира Пингвинова задумалась о смене прически

Ира Пингвинова задумалась о смене прически

Ира Пингвинова хоть и не Оля Рапунцель, но на проект пришла со своими волосами. За несколько лет на шоу и после него она ни разу не меняла прическу. Беременность и роды оказали свое воздействие на волосы, и Ира задумалась о короткой стрижке. Пользователи считают, что ей ни в коем случае нельзя подстригать волосы, хотя нашлись и те, кто даже выбрали стрижку для нее.

Экс-участница задумалась о том, чтобы отрезать волосы. Ира Пингвинова наконец-то нашла время позаботиться о себе и своих волосах. Так как беременность отразилась на них негативным образом, она задумалась о стрижке. Но вовремя обратилась к мастеру, с которой сотрудничают многие выходцы телестройки, и та вернула ее волосам блеск и красоту, пишет newstes.ru.
«Хотела отрезать. Волосам нужно было приобрести здоровый вид, я подумала, что стрижка - это хорошее решение! Но когда мастер сделала мне окрашивание и холодный ботекс для волос, я поняла, что мои волосы прекрасны, и отрезать длинные волосы, плохая идея)!», - призналась Ира.

От фиолетовых прядей она избавилась и добавила красный оттенок. На всякий случай поинтересовалась у фолловеров, какая бы прическа ей подошла. Пользователи считают, что Ире подошло бы удлиненное каре или просто каре, но большинство уверены, что стричься не стоит. Длинные волосы ей идут, с ними можно создавать разные прически.

Стоит отметить, что Ира постоянно жалуется то на волосы, то на усталость, то на Диму Чайкова, то на друзей, которые не хотят с ней общаться. Еще на проекте она отличалась повышенной склонностью к жалобам, они с Димой регулярно расставались, но поклонники все равно надеялись, что они найдут общий язык ради дочери.

Теперь Ира продолжает жаловаться, а Чайков счастлив и доволен жизнью. От него друзья как раз не отказались, для него единственной проблемой является невозможность видеться с дочерью. И даже узнать, как ребенок развивается, для него проблематично. О волосах и походах в спортзал Ира рассказывает с большим энтузиазмом, чем о дочери.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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