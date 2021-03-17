Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом

Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом

Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетомФото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Иран опубликовал финальный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране в январе 2020 года. Об этом говорится в сообщении иранской Организации гражданской авиации. Доклад представлен сразу на двух языках — фарси и английском, каждая занимает примерно 140 страниц.

В документе говорится, что вина за произошедшее лежит на операторе системы противовоздушной обороны. Указывается, что «самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель подразделением ПВО в пригороде Тегерана, после чего по нему были выпущены две ракеты». Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

Произошло это, в частности, из-за релокации системы ПВО, после которого не были учтены изменения в координатах потенциальных целей. Из-за этого оператор считал, что самолет летел по другой траектории. Отдельно подчеркивается, что техническое состояние установки не было причиной ошибки.

Также отмечается, что оператор выпустил ракеты, не получив перед этом ответ из координационного центра. Указывается, что его сообщения о потенциальной угрозе вышестоящее начальство вообще не получило. Имя оператора при этом не называется.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что Иран не назвал Киеву имена причастных к крушению. До этого сообщалось, что правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере 150 тысяч долларов семьям погибших.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье программы
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
ВОЗ призвала продолжить вакцинацию запрещенным в 20 странах препаратом
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве дома
В Иванове озвучили приговор по громкому делу о 6 погибших при взрыве
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
В Кирове учат поведению при встрече с бродячими животными
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Названы сроки выхода обновленной Toyota Camry XV70 2021 года в России
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»
Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на турнире UFC 261
Бойцы UFC Камару Усман и Хорхе Масвидаль встретятся в реванше на
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными клавишами от клавиатуры!
Самая странная ссора Чонгука и Ви: Макнэ «удалил» его огромными

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Иран признал поражение украинского Boeing двумя ракетами
Иран опубликовал первые результаты расследования крушения Boeing
Иран назвал виновного в крушении самолета МАУ
Виновного в крушении самолета МАУ в Иране отправили в тюрьму