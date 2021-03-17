Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом

Вадим Карасев

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Иран опубликовал финальный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране в январе 2020 года. Об этом говорится в сообщении иранской Организации гражданской авиации. Доклад представлен сразу на двух языках — фарси и английском, каждая занимает примерно 140 страниц.

В документе говорится, что вина за произошедшее лежит на операторе системы противовоздушной обороны. Указывается, что «самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель подразделением ПВО в пригороде Тегерана, после чего по нему были выпущены две ракеты». Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

Произошло это, в частности, из-за релокации системы ПВО, после которого не были учтены изменения в координатах потенциальных целей. Из-за этого оператор считал, что самолет летел по другой траектории. Отдельно подчеркивается, что техническое состояние установки не было причиной ошибки.

Также отмечается, что оператор выпустил ракеты, не получив перед этом ответ из координационного центра. Указывается, что его сообщения о потенциальной угрозе вышестоящее начальство вообще не получило. Имя оператора при этом не называется.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что Иран не назвал Киеву имена причастных к крушению. До этого сообщалось, что правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере 150 тысяч долларов семьям погибших.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.