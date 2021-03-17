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Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 беспилотник «Охотник»

На базе Новосибирского авиационного завода сейчас идет создание образца.

«Сразу после этого начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое», сообщает эксперт источника агентства «РИА НОВОСТИ».

Эксперт информирует, что первый аппарат «Охотник» был, скорее, экспериментальным или в качестве демонстрации возможностей технологий. Второй «Охотник» – образец предсерийного выпуска. Запуск планируется на конец текущего или начало следующего года.

Ударный беспилотник «Гром» будет иметь в оснащении ракеты высокой точности Х – 38.

Сообщение Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 беспилотник «Охотник» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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