Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 беспилотник «Охотник»
На базе Новосибирского авиационного завода сейчас идет создание образца.
«Сразу после этого начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое», сообщает эксперт источника агентства «РИА НОВОСТИ».
Эксперт информирует, что первый аппарат «Охотник» был, скорее, экспериментальным или в качестве демонстрации возможностей технологий. Второй «Охотник» – образец предсерийного выпуска. Запуск планируется на конец текущего или начало следующего года.
Ударный беспилотник «Гром» будет иметь в оснащении ракеты высокой точности Х – 38.
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