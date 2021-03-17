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ИВЛ, реанимация, поражение легких — состояние Алисы Аршавиной ухудшается

ИВЛ, реанимация, поражение легких — состояние Алисы Аршавиной ухудшается

Вчера стало известно, что Алиса Аршавина попала в больницу с коронавирусом в тяжелой форме. До этого женщина несколько дней провела в коме из-за острого перитонита. Мать Алисы рассказала о состоянии дочери.

Выяснилось, что экс-супруга Андрея Аршавина лечится в Санкт-Петербурге. У нее двухсторонняя коронавирусная пневмония. Состояние девушки было крайне тяжелом. В результате, Аршавина была подключена к аппарату ИВЛ.


«Инфекцию подхватила, по всем подсчетам, как раз когда лежала в реанимации. 10 марта перевели в другую клинику. Была сначала совсем тяжелая, сутки провела на ИВЛ. В результате, ей стало лучше. Она лежит в обычной палате. Поражение легких 40% и еще начался плеврит», — призналась Наталья Сарычева.

К сожалению, черная полоса в жизни Алисы Аршавиной не собирается заканчиваться. Сначала бывшая супруга футболиста узнала об аутоиммунном заболевании, которое разрушило ее лицо, повредило нос и челюсть. Две операции смогли спасти ей жизнь, но на днях девушка вновь была на грани жизни и смерти. Позже у Алисы диагностировали острый панкреатит. Мать девушки просит неравнодушных молиться за нее.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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