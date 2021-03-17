Издание TIME раскритиковало фанатов «Лиги Справедливости» Зака Снайдера за «токсичность»

Лидия Мартынова

Кино-версия супергеройского фильма DC Comics была диссонирующей мешаниной двух радикально разных режиссерских стилей, которая сбила зрителей с толку, критиков не впечатлила, а студия, как сообщается, понесла финансовые убытки.

Во время съемок, Снайдер покинул проект после внезапной и трагической смерти его дочери, а другой режиссер, Джосс Уидон, взял эту работу на себя. Уидон переснял большую часть фильма и, из-за недопонимания или вмешательства студии, он добавил шутки, пытаясь скрасить фирменный мрачный тон своего предшественника, к ужасу самых преданных поклонников Снайдера.

Новая версия «Лиги справедливости», которую фанаты окрестили «Версия Снайдера», длится четыре часа. Но Снайдер мудро использует удвоенное время. В то время как версия Уидона указала на расплывчатые, слезливые предыстории, Снайдер делает ставку на каждого героя, особенно на Киборга Рэя Фишера: его натянутые отношения с отцом становятся столь необходимой сердцевиной фильма. У злодея Степного Волка тоже появляются мотивы – спасти свою нечестивую семью.

Журнал «TIME» рассказал о том, что в то время как некоторые фанаты невинно использовали хэштег в надежде получить лучший фильм, токсичный контингент засыпал продюсеров, критиков и поклонников конкурирующей кинематографической вселенной Marvel гневными комментариями и угрозами.

Журнал «TIME» задался вопросом:

«Капитулируя перед фанатами, которые используют сомнительную тактику, чтобы получить желаемое, Warner Bros., возможно, создали опасный прецедент. Если это будущее кинопроизводства, то кто на самом деле все контролирует?»

Сам Снайдер использовал хэштег, как и звезды фильма Бен Аффлек и Галь Гадот. Снайдер заявил, что отказывается смотреть версию Уидона, и он утверждал, что большинство его поклонников, от которых зависит будущее его кинематографической карьеры, не токсичны.

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