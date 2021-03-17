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Эксперт Минздрава рассказала, как продлить жизнь человека на 25 лет

Эксперт Минздрава рассказала, как продлить жизнь человека на 25 лет

Приверженность здоровому образу жизни с молодости позволяет продлить жизнь на 20–25 лет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова на пресс-конференции "Поколение ZОЖ".

"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", — сказала она.

Врач отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.

"Даже если мы начинаем здоровый образ жизни только в 50 лет, а до этого все было не так прекрасно, то мы уже имеем возможность увеличить продолжительность жизни еще на 10 лет", — заключила она.

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По материалам: uposters.ru
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