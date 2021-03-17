Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России

Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России

Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России
США в новом докладе своей разведки о якобы вмешательстве России в выборы в 2020 году продолжают анализировать данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском деле", считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.

Россия / В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Министр туризма Греции прокомментировал сообщения об открытии границ
Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений – видео
Анна Хилькевич перенесла повторную операцию на груди из-за осложнений
Звезда сказок Алексей Катышев водил молоковоз, сидел за изнасилование, пережил нападение хулиганов и умер бомжом
Звезда сказок Алексей Катышев водил молоковоз, сидел за
Косачев подтвердил перестановки в Совете Федерации
Косачев подтвердил перестановки в Совете Федерации
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в России
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных в
Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года о судьбе СССР
Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года о судьбе СССР
ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и поражении вертолётов ВВС США
ВС России обвинили в атаке на американский самолёт над Сирией и
ОП предложила ввести в России новую категорию льготников
ОП предложила ввести в России новую категорию льготников
Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией
Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией
Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Феликса Дзержинского
Польские спецслужбы рассказали, по каким ориентировкам искали Феликса
Финансист назвал «самый опасный период» для рубля
Финансист назвал «самый опасный период» для рубля
В переполненных реанимациях Бразилии не осталось мест
В переполненных реанимациях Бразилии не осталось мест

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс

Еще по теме

Российское посольство ответило на заявление США о «вмешательстве» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Пригожин после доклада разведки США пошутил об атаке инопланетян на Белый дом
США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы»