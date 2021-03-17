Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России

Анастасия Иванова

США в новом докладе своей разведки о якобы вмешательстве России в выборы в 2020 году продолжают анализировать данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском деле", считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.