Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Разведсообщество США опубликовало во вторник доклад, в котором заявило, что Куба и Венесуэла предпринимали "некоторые усилия" по влиянию на выборы в США. Представители этих стран якобы руководствовались в своих действиях "финансовыми интересами".
"Было бы неудивительно, если бы то, о чем говорит в докладе служба разведки, произошло. Я считаю, что отчет не содержит доказательств, но нельзя предполагать, что то, что в нем говорится, не соответствует действительности. Думаю, важно отметить, что в отчете говорится, что кубинское правительство пыталось повлиять, но не говорится о вмешательстве", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, следует различать влияние и вмешательство.