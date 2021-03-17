Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств

Анастасия Иванова

Влияние на выборы президента США в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам документ не содержит доказательств, полагает профессор калифорнийского Университета святых имен и эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.

Разведсообщество США опубликовало во вторник доклад, в котором заявило, что Куба и Венесуэла предпринимали "некоторые усилия" по влиянию на выборы в США. Представители этих стран якобы руководствовались в своих действиях "финансовыми интересами".

"Было бы неудивительно, если бы то, о чем говорит в докладе служба разведки, произошло. Я считаю, что отчет не содержит доказательств, но нельзя предполагать, что то, что в нем говорится, не соответствует действительности. Думаю, важно отметить, что в отчете говорится, что кубинское правительство пыталось повлиять, но не говорится о вмешательстве", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, следует различать влияние и вмешательство.