Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина
Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто".

"Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива", - советуют эксперты.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперты назвали способы снизить расход бензина
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Назван «самый опасный период» для рубля
Назван «самый опасный период» для рубля
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Россиянам раскрыли способы сэкономить на бензине
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Интервал между прививками «Спутником V» смогли увеличить до 60 дней
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
Россиян предупредили о перепадах температур в марте
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов
«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» проиграла «Реалу Мадриду», Миранчук вышел на замену
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
В Москве задержали президента ФСБ Андрея Першина
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Топ на сегодня

СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может грозить тюрьма
СМИ: в лифчике звезды "Пацанок" нашли запрещенные вещества, ей может
Виды хайп проектов
Виды хайп проектов
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией
В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

Еще по теме

На какой скорости расход бензина в авто минимален, высчитали эксперты
Названы самые простые и быстрые способы экономии бензина
Перечислены способы сэкономить на бензине зимой
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с самым большим расходом топлива