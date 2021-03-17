Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

Лидия Мартынова

Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто".

"Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива", - советуют эксперты.