Эксперты назвали способы снизить расход бензина

Анастасия Иванова

Рекомендации по снижению расхода бензина дали автовладельцам эксперты "СберАвто", их содержание приводит РИА Новости.

Прежде всего, нужно обращать внимание на скорость движения. К увеличенному расходу топлива ведет как слишком медленная, так и слишком быстрая езда, напоминают эксперты. Минимальное количество бензина тратится при скоростях 60 километров в час (в городе) и 90 километров в час (на трассе). Резкое изменение скорости – разгон или торможение – также препятствует экономии топлива.

Второй совет, который дают эксперты, тесно связан с первым. Для того, чтобы скорость движения была оптимальной, нужно тщательно выбирать маршрут и время поездки, отмечают они.

"Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива", – цитирует РИА Новости специалистов "СберАвто".