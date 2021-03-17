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Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией

Исследование прошли 40 участников с расстройствами шизофренического спектра. Исследуемые курили и не собирались бросать. 12 недель они курили электронные сигареты с 5% концентрацией никотина. Повторный визит был запланирован после 24 недель.

Результаты показывают, что 40% отказались от обычных сигарет в пользу электронных на 12 неделе. 50% уменьшили количество сигарет или вовсе бросили курить, публикует «МедикФорум».

Сообщение Электронные сигареты помогают бросить курить больным с шизофренией появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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