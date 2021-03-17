Эмили Ратаковски снялась совершенно голой с собакой, показав фигуру после родов

Вадим Карасев

29-летняя американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. После этого звезда продемонстрировала изменившуюся после родов фигуру, сообщает PeopleTalk.

Спустя 9 дней после родов Эмили Ратаковски похвасталась перед подписчиками своей стройной талией, снявшись лежащей голой на полу вместе со своим домашним питомцем по кличке Коломбо.



Звезда прикрыла свои обнаженные ягодицы стикером в виде огромного сердечка красного цвета. При этом модель повторила позу валяющейся на полу собаки, которой исполнилось накануне два года.

Кроме того, Эмили Ратаковски опубликовала фото своего супруга Себастьяна Бир-Маккларда с младенцем.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала ранее звезда о рождении ребенка.

В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".



Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда они сами сообщат нам об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как они изменят нашу жизнь?

Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.



Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть.

Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь.