Эмили Ратаковски снялась совершенно голой с собакой, показав фигуру после родов
29-летняя американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. После этого звезда продемонстрировала изменившуюся после родов фигуру, сообщает PeopleTalk.
Спустя 9 дней после родов Эмили Ратаковски похвасталась перед подписчиками своей стройной талией, снявшись лежащей голой на полу вместе со своим домашним питомцем по кличке Коломбо.
Звезда прикрыла свои обнаженные ягодицы стикером в виде огромного сердечка красного цвета. При этом модель повторила позу валяющейся на полу собаки, которой исполнилось накануне два года.
Кроме того, Эмили Ратаковски опубликовала фото своего супруга Себастьяна Бир-Маккларда с младенцем.
"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала ранее звезда о рождении ребенка.
В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".
Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.
Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь.