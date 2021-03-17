Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА

Анастасия Иванова

“Это сбивает с толку, когда они проводят военные учения с Грецией”, – добавил он.

Саудовская Аравия недавно присутствовала на встрече, которую Анкара сочла “союзом против Турции”.

Philia Forum прошел в Афинах с участием Греции, Франции, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна.

Официальные лица из Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ встретились в Афинах с министрами иностранных дел Греции, греческого Кипра и Египта, которые поддерживают регулярные контакты, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан присоединился к официальным лицам по видеосвязи.

Страны-участницы в целом встали на сторону Греции в споре о Восточном Средиземноморье.

Турция и Саудовская Аравия уже несколько лет спорят по различным региональным вопросам, включая убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Помимо инцидента с Хашогги, сближение Саудовской Аравии с Израилем, поддержка переворота в Египте и позиция, когда дело доходит до Ливии и Сирии, являются другими предметами разногласий между Анкарой и Эр-Риядом.

За успехами турецких беспилотников в этой области внимательно следили во всем мире, что способствовало их экспорту. Современная авиация экспортирована впервые в истории республики.

В 2020 году беспилотный магнат Байкар зафиксировал поразительный объем экспорта в 360 миллионов долларов (2,5 миллиарда турецких лир). Украина и Катар в настоящее время используют беспилотные летательные аппараты, а также Азербайджан, который благодаря использованию беспилотников оказал значительное воздействие на Армению в недавнем вооруженном конфликте из-за Нагорного Карабаха. Ведутся переговоры с другими странами о покупке самолета.

Согласно исследованиям, подтвержденным оборонными аналитиками, многие системы ПВО, радиолокационные системы, танки, бронетехника, грузовики, арсеналы, позиции и части, принадлежащие армянской армии, были уничтожены с помощью Байрактар ​​ТБ2.

Дрон собственной разработки Турции также доказал свои возможности за рубежом, установив новый 27-часовой рекорд полета во время демонстрационного полета в стране Персидского залива Кувейт в 2019 году.

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