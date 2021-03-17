Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА

Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА

Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА

“Это сбивает с толку, когда они проводят военные учения с Грецией”, – добавил он.

Саудовская Аравия недавно присутствовала на встрече, которую Анкара сочла “союзом против Турции”.

Philia Forum прошел в Афинах с участием Греции, Франции, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна.

Официальные лица из Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ встретились в Афинах с министрами иностранных дел Греции, греческого Кипра и Египта, которые поддерживают регулярные контакты, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан присоединился к официальным лицам по видеосвязи.

Страны-участницы в целом встали на сторону Греции в споре о Восточном Средиземноморье.

Турция и Саудовская Аравия уже несколько лет спорят по различным региональным вопросам, включая убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Помимо инцидента с Хашогги, сближение Саудовской Аравии с Израилем, поддержка переворота в Египте и позиция, когда дело доходит до Ливии и Сирии, являются другими предметами разногласий между Анкарой и Эр-Риядом.

За успехами турецких беспилотников в этой области внимательно следили во всем мире, что способствовало их экспорту. Современная авиация экспортирована впервые в истории республики.

В 2020 году беспилотный магнат Байкар зафиксировал поразительный объем экспорта в 360 миллионов долларов (2,5 миллиарда турецких лир). Украина и Катар в настоящее время используют беспилотные летательные аппараты, а также Азербайджан, который благодаря использованию беспилотников оказал значительное воздействие на Армению в недавнем вооруженном конфликте из-за Нагорного Карабаха. Ведутся переговоры с другими странами о покупке самолета.

Согласно исследованиям, подтвержденным оборонными аналитиками, многие системы ПВО, радиолокационные системы, танки, бронетехника, грузовики, арсеналы, позиции и части, принадлежащие армянской армии, были уничтожены с помощью Байрактар ​​ТБ2.

Дрон собственной разработки Турции также доказал свои возможности за рубежом, установив новый 27-часовой рекорд полета во время демонстрационного полета в стране Персидского залива Кувейт в 2019 году.

Сообщение Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"
"Ленком" представит восстановленный спектакль "Поминальная молитва"
Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое
Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Кличко проваливает вакцинацию жителей столицы, — блогер
Кличко проваливает вакцинацию жителей столицы, — блогер
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил
Лиза Арзамасова перестала показывать на фото мужа-фигуриста Авербуха
Лиза Арзамасова перестала показывать на фото мужа-фигуриста Авербуха
Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА
Эрдоган: Саудовская Аравия хочет купить турецкие вооружённые БПЛА
Началась очередная «Музейная неделя» с увлекательными бесплатными экскурсиями
Началась очередная «Музейная неделя» с увлекательными бесплатными
Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 беспилотник «Охотник»
Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 беспилотник
Группа священников выступила против Ватикана из-за позиции по гей-бракам
Группа священников выступила против Ватикана из-за позиции по
В США сравнили вызовы России и Китая
В США сравнили вызовы России и Китая
Пострадавшая от террористов страна запретит хиджаб
Пострадавшая от террористов страна запретит хиджаб

Топ на сегодня

Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Обязательная маркировка товаров в России
Обязательная маркировка товаров в России
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс

Еще по теме

Саудовская Аравия отказалась выдать подозреваемых в убийстве Хашогги
Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве
Саудовская Аравия признала убийство Хашогги спланированным
Турция просит Саудовскую Аравию выдать 18 подозреваемых в убийстве Хашогги