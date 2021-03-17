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Кара Делевинь рассказала о суицидальных мыслях из-за влечения к девушкам

Кара Делевинь рассказала о суицидальных мыслях из-за влечения к девушкамФото: Globallookpress.com

Британская актриса и модель Кара Делевинь рассказала о сильной депрессии и суицидальных мыслях из-за влечения к девушкам. Запись разговора с ней была опубликована на сайте The Goop Podcast.

Знаменитость пояснила, что считает себя пансексуалкой — человеком, которого привлекают люди любого пола и гендера. Пансексуальность предполагает, что пару себе нужно искать исходя исключительно из личных качеств человека, общих идеалов и эмоций, получаемых от общения с ним.

По словам 28-летней звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации. Несмотря на то что она приняла себя, Делевинь иногда до сих пор думает о том, что хотела бы быть гетеросексуальной женщиной.

«Я не знала никого из геев. Когда я росла, я не осознавала свою гомофобность. Сама идея однополых пар вызывала у меня отвращение. Я думала: "Боже мой, я бы никогда не стала бы так делать, это отвратительно"», — сказала артистка.

В прошлом году Кара Делевинь рассталась с американской актрисой Эшли Бенсон. Слухи об их романе появились в августе 2018 года. Тогда в сети были опубликованы снимки, на которых звезды обнимались и целовались. Месяцем позднее они подтвердили свой роман.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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