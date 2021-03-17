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Китай поставил под угрозу попытки сделать мир чище

Китай поставил под угрозу попытки сделать мир чищеФото: Globallookpress.com

Попытки стран мира снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать мир чище оказались под угрозой из-за крупнейших потребителей угля — США, Китая и Индии. Как сообщает Bloomberg, они готовятся нарастить потребление настолько, что снижение выбросов CO2, зафиксированное во время пандемии коронавируса, окажется бесполезным.

Так, США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов, а затем еще на 3 процента в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых вместе приходится почти две трети спроса, не планируют сокращать его в ближайшей перспективе.

При том, что только в прошлом году власти КНР обещали, что страна придет к углеродной нейтральности до 2060 года. Но пока что Китай является крупнейшим источником вредных выбросов, он использует больше угля, чем весь остальной мир в целом. До сих пор власти Китая брали обязательства достичь пика по выбросам не ранее 2030 года.

Ранее Bloomberg указывал, что в изменениях климата есть возможности для России. В частности, повышение температуры в Арктике способствует лучшей проходимости судов, переправляющих сжиженный природный газ (СПГ). Издание называет его главным экспортным товаром России. В перспективе спрос на газ и, в том числе, СПГ будет расти по мере того, как страны будут отказываться от угля в попытках снизить уровень загрязнения окружающей среды

Экономика

По материалам: lenta.ru
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