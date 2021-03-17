Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума, пишут СМИ
Такой вывод журналисты сделали после того, как папарацци заметили исполнительницу хитов "Dark Horse", "Roar" и других с обручальным кольцом во время отдыха на Гавайях.
По информации издания, пара отправилась на курорт с их шестимесячной дочерью Дэйзи Дав. Ее лицо родители тщательно скрывают.
Перри и Блум начали встречаться в 2016 году, но в марте 2017-го расстались. Однако менее чем через год они возродили отношения, совершив поездку на Мальдивы.
До романа со звездой "Пиратов Карибского моря" певица был замужем за актером и комиком Расселом Брэндом. Этот брак длился с 2010-го по 2012 год, а Орландо Блум примерно в это же время был женат на супермодели Миранде Керр. В этих отношениях родился их сын Флинн Кристофер.