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Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума, пишут СМИ

Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума, пишут СМИ
Певица Кэти Перри тайно вышла замуж за актера Орландо Блума, сообщает PageSix.

Такой вывод журналисты сделали после того, как папарацци заметили исполнительницу хитов "Dark Horse", "Roar" и других с обручальным кольцом во время отдыха на Гавайях.

По информации издания, пара отправилась на курорт с их шестимесячной дочерью Дэйзи Дав. Ее лицо родители тщательно скрывают.


Перри и Блум начали встречаться в 2016 году, но в марте 2017-го расстались. Однако менее чем через год они возродили отношения, совершив поездку на Мальдивы.


До романа со звездой "Пиратов Карибского моря" певица был замужем за актером и комиком Расселом Брэндом. Этот брак длился с 2010-го по 2012 год, а Орландо Блум примерно в это же время был женат на супермодели Миранде Керр. В этих отношениях родился их сын Флинн Кристофер.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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