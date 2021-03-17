Кличко проваливает вакцинацию жителей столицы, — блогер

Анастасия Иванова

Несмотря на громкие обещания обеспечить киевлян вакциной от коронавируса, мэр Киева Виталий Кличко в данный момент не справляется с задачей. Об этом сообщил блогер и политолог Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

Шнайдер отметил, Кличко так и не смог договориться о поставках вакцины. Препарат попал в Киев без участия городского головы.

«Ситуация неприятная, но дальше — больше. Вакцину в Киев все-таки привезли, пусть и без участия мэра. Только вот за 13 и 14 марта прививку сделали… аж ноль киевлян… Ноль», — сообщил политолог.

По словам Шнайдера, мэр провалил не только переговоры по вакцине с международными партнерами, но и сам процесс вакцинации киевлян.

«Такое ощущение, что он надеется победить коронавирус только с помощью закрытых после 22:00 баров. Провал на провале у нашего мэра», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что из 30 тысяч медработников в медучреждениях Киев первую вакцину от COVID-19 получили всего 650 человек.

