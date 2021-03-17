"Ко всем придут рано или поздно": что узнает налоговая о банковской тайне

Анастасия Иванова

Налоговикам предоставили расширенный доступ к данным клиентов банков. Теперь по запросу можно получить копии паспортов держателей счетов, их договоры, образцы подписей. Это облегчит выявление уклоняющихся от уплаты налогов. Кого коснутся изменения и какими будут последствия, выяснило РИА Новости.Налоговой службе развязали руки

С 17 марта все банковское станет еще более явным: Федеральной налоговой службе (ФНС) расширили полномочия. Соответствующий закон ровно месяц назад подписал Владимир Путин. Отныне финансовые учреждения обязаны предоставить информацию о клиентах в течение трех дней с момента запроса. Причем идентифицирующую. Речь идет о копиях паспорта, доверенности на распоряжение деньгами, договоре на открытие счета, заявлении на его закрытие и даже образцах подписей.

Это касается не только индивидуальных предпринимателей (ИП), компаний, но и обычных граждан. Налоговики и раньше имели доступ к нужной им информации. "Банки должны были сообщить об открытии или закрытии любого счета в течение трех дней. ФНС могла запросить копии паспортов клиентов и иные документы. Тогда это было в рамках антиотмывочного законодательства", — объясняет Кирилл Гавриличев, управляющий партнер юридической компании "ГК ЛИГАЛ".

Поэтому некоторые изменения носят скорее технический характер. "Так, конкретизировали список документов, которые могут истребовать у банка в отношении предпринимателя. Например, карточки с образцами подписей и оттиска печати", — уточняет Гавриличев.

Несмотря на расширенные полномочия, ФНС не может в любой момент получить документы по банковским клиентам. Запрос подают лишь в рамках налоговой проверки. Причем в отношении физического лица это необходимо согласовать с руководителем вышестоящего налогового органа (то есть регионального УФНС) или руководителя (замруководителя) службы.

"ФНС действует в строго определенных случаях. В частности, если полагает, что человек неправильно рассчитал налоги или занимается незаконным предпринимательством. Срок проверки не должен превышать двух месяцев. При этом ФНС не обязана сообщать банкам о ее причинах", — продолжает собеседник.

Все это нужно для того, чтобы обелить экономику, то есть вывести из тени доходы граждан и предприятий. Как отмечают в налоговой, добросовестным людям беспокоиться не о чем.

"Уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами — участниками международного соглашения, включая Россию", — добавляют в ФНС.

Между тем и сами банки под руководством ЦБ отслеживают транзакции через систему "знай своего клиента", которая работает по принципу "светофора". Наиболее подозрительные денежные потоки помечают красным. Вызывающие меньше опасений — желтым. А вполне надежные — зеленым. "Основанием для запроса дополнительных сведений от банка могут послужить операции более чем на 600 тысяч рублей. Если такие транзакции — систематические, а отправитель или получатель находятся в "красном" секторе, ФНС проявит интерес", — говорит Павел Уткин, ведущий юрист компании "Парфенон".

Налоговики, подчеркивает он, не приходят ко всем подряд. В прошлом году камеральных проверок было на 40 процентов меньше, чем в 2019-м.

Обелить экономику любой ценой

С теневым сектором власти борются не первый год. С 10 января усилили контроль за оборотом наличных для юридических лиц. Информацию об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей передают в Росфинмониторинг. Уходить от вопросов налоговой тем, кто предпочитает обналичивать средства компании и раздавать зарплату в конвертах, все проблематичнее.

Кроме того, пытаются вывести из серой зоны многочисленных арендодателей и неофициальных самозанятых. С 2019 года действует так называемый налог на профессиональный доход. Физические лица и индивидуальные предприниматели платят по льготной ставке — четыре или шесть процентов. Это позволяет легально зарабатывать без рисков штрафа за незаконный бизнес. "Когда все вчистую, в бюджет поступает больше денег. Хотя и без нововведений казна не испытывала недостатка в средствах. Только сырьевой экспорт приносит в виде налогов более семи триллионов рублей ежегодно", — напоминает Анастасия Ускова, генеральный директор платформы по работе с самозанятыми "Рокет Ворк".

Но физические лица могут стать источником дополнительных фискальных доходов. Ни для кого не секрет, что до сих пор в России распространена серая зарплата. Ошибочно полагать, что при такой схеме рискует только работодатель. Для сотрудника тоже предусмотрены санкции — от штрафа до тюрьмы. "Если работодатель не удержал налог на доходы физических лиц, работник обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать его по месту жительства и до 15 июля уплатить налог. Иначе штраф", — предупреждает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Более того, возможна и уголовная ответственность. "Если не уплачено в течение трех финансовых лет подряд — 2 700 000 рублей и более, то, помимо налога, должника ждет штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере его заработной платы за один-два года. В противном случае — принудительные работы и даже лишение свободы сроком до года. Если сумма больше 13 500 000 рублей, наказание еще строже", — уточняет Гусятникова.

По словам главы бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова, 30-40 процентов россиян получают в конвертах больше десяти триллионов рублей в год. Налоговая скоро сможет контролировать расходы и доходы физических лиц. "А это значит, рано или поздно придут ко всем. Поэтому либо играй по правилам, либо жди штрафных санкций. Причем за доходами и расходами будут следить в реальном времени. Подобное уже протестировали на самозанятых — в их личных кабинетах есть все чеки за оказанные услуги, отражаются поступления и рассчитывается налог", — объясняет Ускова.

Сотрудникам и компаниям, которые работают "вбелую", опасаться нечего. Расширенные полномочия ФНС коснутся прежде всего тех, кто либо занимается обналичиванием денег и уходит от налогов, либо использует фирмы-однодневки с подставными, номинальными директорами.