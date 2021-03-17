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Костромские депутаты предложили ввести в колледжах доплаты за классное руководство

Депутаты справедливо полагают, что кураторы техникумов должны иметь такие же меры поддержки, как и их коллеги в школах. Региональный бюджет полностью покрывают все выплаты региональным преподавателям, в общей сложности это 3610 учителей.

В настоящее время в техникумах и колледжах области работают 474 куратора. Поддержка пока не распространяется на педагогов среднего профобразования, гне смотря на то, их роль в воспитании детей не менее важна.

Порядок и размер выплат им за исполнение функций куратора группы закреплены в коллективных договорах образовательных организаций. В 2019-2020 учебном году выплаты составили от 560 до 2369 рублей.

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Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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