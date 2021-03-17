Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 17 марта переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова уточнила, что в этот день Габи Ашкенази будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Предполагается, что политики обсудят вопросы ближневосточного урегулирования.

Особое внимание будет уделено координации шагов по противодействию попыткам пересмотра истории, итогов Второй мировой войны, героизации нацистов, их пособников, отрицанию Холокоста.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Лавров и Чавушоглу обсудят в Эр-Рияде региональную безопасность и экономическое сотрудничество.

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