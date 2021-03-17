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Лидер группы «Крематорий» рассказал об однокласснике-маньяке

Лидер группы «Крематорий» рассказал об однокласснике-маньякеАрмен ГригорянКадр: RTVi

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал об учебе с маньяком Сергеем Головкиным. Интервью с музыкантом было опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Он отметил, что они с будущим серийным убийцей были одноклассниками на протяжении десяти лет. Они оба ходили в 167-ю московскую школу.

«Когда меня пригласили в прокуратуру, я был страшно удивлен, потому что никаких поводов сомневаться в его психическом состоянии не было. Другое дело, что он не участвовал в наших пивных баталиях уже в старших классах, не увлекался рок-н-роллом, как это делали все тогда, то есть был немножко замкнутым человеком, но при этом очень спокойным», — вспомнил Григорян.

По его словам, Головкин хорошо учился и был практически отличником. Позднее лидер «Крематория» увидел его показательные признания, в которых преступник писал о том, что постоянно думал об убийстве своих одноклассников.

В период с 1986 по 1992 год Сергей Головкин по кличке Фишер жестоко убил 11 школьников, самому младшему из них было 12 лет. Свой гараж, расположенный в 500 метрах от подмосковной дачи первого президента России Бориса Ельцина, Фишер превратил в пыточную. Его расстреляли в августе 1996 года за несколько месяцев до введения моратория на смертную казнь — Головкин стал последним маньяком, казненным в России.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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