Лиза Арзамасова перестала показывать на фото мужа-фигуриста Авербуха

Анастасия Иванова

Как сообщает “Пятый канал”, актриса Лиза Арзамасова объяснила поклонникам, почему больше не публикует фотографии с мужем Ильёй Авербухом в своих соцсетях. Поклонникам не дают покоя фотографии бывшей “папиной дочки” в открытых купальниках на берегу моря и без мужа. Подписчики заметили, что последний снимок в компании супруга Авербуха был опубликован Лизой 24 февраля и это была архивныа фотография со свадьбы от 20 декабря.

Девушка пояснила, что они с мужем выкладывают ровно столько совместных фото, сколько комфортно им обоим. Однако более тактичные поклонники одернули любопытных зевак, напомнив им, что “счастье любит тишину” и лезть в чужую жизнь некорректно.

Сообщение Лиза Арзамасова перестала показывать на фото мужа-фигуриста Авербуха появились сначала на Информационное агентство "SM News".