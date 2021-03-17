Людмила Чурсина рассказала о своем отношении к новой версии «Угрюм-реки» на Первом канале

Влада Некрасова

Как сообщает портал newinform.com, советская звезда кино и театра актриса Людмила Чурсина была настоящей звездой ленты режиссера Ярополка Лапшина 1968 года “Угрюм-река”. В ней ей досталась роль чарующей и страстной Анфисы Петровны Козыревой, женщины к которой воспылали любовью отец и сын Громовы

Людмила Чурсина не могла пройти мимо новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» и дала оценку

“Одним глазом. Второй пока не открываю”,

Так артистка ответила на вопрос о том, смотрит ли она новую версию Юрия Мороза. В современной версии «Угрюм-реки», состоящей из 16 серий, роль Анфисы Петровны досталась Юлия Пересильд. Со слов Пересильд, возможно, после просмотра фильма у поклонников проекта возникнет желание прочитать само произведение.

Кроме того, представители Первого канала озвучили, что первый эпизод сериала о страстной любви и времени “золотой лихорадки” посмотрели около 25 млн зрителей.

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