Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Людмила Чурсина рассказала о своем отношении к новой версии «Угрюм-реки» на Первом канале

Людмила Чурсина рассказала о своем отношении к новой версии «Угрюм-реки» на Первом канале

Как сообщает портал newinform.com, советская звезда кино и театра актриса Людмила Чурсина была настоящей звездой ленты режиссера Ярополка Лапшина 1968 года “Угрюм-река”. В ней ей досталась роль чарующей и страстной Анфисы Петровны Козыревой, женщины к которой воспылали любовью отец и сын Громовы

Людмила Чурсина не могла пройти мимо новой экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» и дала оценку

“Одним глазом. Второй пока не открываю”,

Так артистка ответила на вопрос о том, смотрит ли она новую версию Юрия Мороза. В современной версии «Угрюм-реки», состоящей из 16 серий, роль Анфисы Петровны досталась Юлия Пересильд. Со слов Пересильд, возможно, после просмотра фильма у поклонников проекта возникнет желание прочитать само произведение.

Кроме того, представители Первого канала озвучили, что первый эпизод сериала о страстной любви и времени “золотой лихорадки” посмотрели около 25 млн зрителей.

Сообщение Людмила Чурсина рассказала о своем отношении к новой версии «Угрюм-реки» на Первом канале появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического маразма"
Турчак назвал слова Байдена про Путина "триумфом политического
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Депутат Хинштейн высказался о скандальных заявлениях Байдена
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в "Майнкрафт"
Активист РДШ к годовщине присоединения Крыма создаст Херсонес в
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет по поводу Донбасса
Ждать помощи со стороны бессмысленно: воюющей Украине дали совет
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Северная Корея рассказала о «жалкой и нищей жизни» группы BTS
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Россия указала украинскому послу на бездействие Запада в вопросе Крыма
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в

Топ на сегодня

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом «Спутник V»
Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID-19 одним компонентом
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР

Еще по теме

Людмила Чурсина: Новую „Угрюм-реку“ на Первом канале смотрю одним глазом
Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Людмила Чурсина (20.12.2017)
Юлия Пересильд: «Человек начинается только тогда, когда у него есть деньги, власть, сила»