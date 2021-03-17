Лунный день сегодня 17 марта 2021 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали о том, какие действия принесут сегодня максимум успеха, а чего лучше избегать. Следуйте простым рекомендациям, чтобы найти удачу и связать события дня с переменчивой энергетикой Луны.

Этот день будет достаточно сложным и непредсказуемым для многих из нас. Именно поэтому стоит взять на вооружение быстрые шепотки на удачу. С ними эта среда станет более стабильной и благоприятной.

Фаза Луны: в 5 лунный день спутник Земли будет находиться под влиянием созвездия Тельца. Такая комбинация позволит всем нам легко справляться с самыми сложными делами, но могут появиться и некоторые трудности, о которых пойдет речь далее.

Магнитные бури 17 марта: ученые не отметили солнечной активности, поэтому вероятность появления магнитной бури близка к нулю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

мелкие дела по дому;ремонт техники;поиски работы;физическая активность.общение с агрессивными людьми;дорогостоящие покупки;эгоизм;поиски новой любви.

Если у вас накопилось много мелких дел по дому, то можете заняться ими: купить продукты, полить цветы, прибраться, приготовить еду на пару дней вперед. Не углубляйтесь слишком сильно в домашние дела. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что генеральная уборка сегодня не принесет должного результата. Этот день идеален для тех, кто сидит дома с ребенком: вашей энергии хватит на то, чтобы успевать следить за ним и посвящать немного времени самим себе.

Выбор одежды в эту среду

Не обременяйте себя аксессуарами. Чем проще и свободнее будет ваша одежда, тем лучше. Лучше всего для усиления энергетики использовать украшения из изумруда или другого камня зеленоватого оттенка. Они будут стимулировать мозговую деятельность, повышать общий тонус.

То же самое касается и одежды. Она должна быть преимущественно зеленых или болотных оттенков. Очень хорошим выбором будет бирюзовый цвет. Дополнительную защиту подарят украшения из платины и серебра. Золото лучше использовать тем, кому нужна дополнительная мотивация.

Дела, деньги и карьера в 5 лунный день

Этот день не особо благоприятен для финансовых вложений и покупок, особенно дорогостоящих. В работе и бизнесе не намечается больших проблем и препятствий. В этом плане Луна будет достаточно позитивной. Приятные новости для тех, кто хотел бы найти работу: в этот день вы получите полную и достоверную информацию о работодателях.





Большой успех ждет представителей компьютерной сферы и сферы высоких технологий: ученых, программистов, инженеров. В этот день можно отдавать в ремонт телефон, компьютер. Вести финансовые дела с агрессивными Знаками Зодиака категорически не рекомендуется.

Любовь и отношения 17 марта

Между влюбленными будет царить взаимопонимание. Станет легче решать проблемы и договариваться. А вот тем, кто мечтает найти любовь, астрологи советуют повременить с поисками. Под влиянием Тельца новые отношения рискуют оказаться скоротечными. С другой стороны, настоящие чувства способны преодолеть любые преграды.

Сегодня захочется хвастаться. Всему виной союз Луны и Тельца. В такой период люди говорят преимущественно о себе. Будет процветать обман и лицемерие. Старайтесь не принимать чужую сторону и не пренебрегать личными принципами исключительно потому, что кто-то вас похвалил. Манипуляторы не дремлют.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Постарайтесь как можно меньше подвергаться стрессу. Он может очень негативно сказаться на вашей нервной системе. Пока активна стихия Земли, самым эффективным способом борьбы с негативом окажется высокая двигательная активность. Поэтому стоит пройтись пешком, посетить спортзал, бассейн.

Во многом настроение будет напрямую зависеть от нас самих. Если вы с самого утра поддадитесь негативным воспоминаниям и эмоциям, то не удивляйтесь, что картина дня станет неблагоприятной.