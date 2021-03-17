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«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд, одержав победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Ведя 2:0 после первого матча, лидеры Премьер-лиги увеличили своё общее преимущество после, всего лишь, 12 минут игры в ответном матче. Это произошло благодаря превосходному удару левой ногой Кевина де Брёйна.

Шесть минут спустя, Илкай Гюндоган, после прекрасной передачи Фила Фодена, забил гол и игра завершилась с общим счетом 4:0 за два матча.

Оба матча были сыграны на арене Пушкаш в Будапеште из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Эта победа означает, что «Сити» проиграли только один из своих последних 32 матчей, и они продолжают курс на то, чтобы стать первой английской командой, выигравшей Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.


Сообщение «Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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