«Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов

Анастасия Иванова

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд, одержав победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Ведя 2:0 после первого матча, лидеры Премьер-лиги увеличили своё общее преимущество после, всего лишь, 12 минут игры в ответном матче. Это произошло благодаря превосходному удару левой ногой Кевина де Брёйна.

Шесть минут спустя, Илкай Гюндоган, после прекрасной передачи Фила Фодена, забил гол и игра завершилась с общим счетом 4:0 за два матча.

Оба матча были сыграны на арене Пушкаш в Будапеште из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Эта победа означает, что «Сити» проиграли только один из своих последних 32 матчей, и они продолжают курс на то, чтобы стать первой английской командой, выигравшей Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.





Сообщение «Манчестер Сити» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче Лиги Чемпионов появились сначала на Информационное агентство "SM News".