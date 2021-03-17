Манижа выпустила "расследование" в ответ на критику из-за Евровидения

Влада Некрасова

Певица Манижа выпустила шуточное "расследование" в ответ на критику из-за участия в конкурсе "Евровидение".

Артистка опубликовала на своем ютьюб-канале ролик под названием "Может ли это представлять Россию на Евровидении?", в котором сыронизировала над спорами интернет-пользователей о том, кто она на самом деле.

По сюжету видео Манижа в качестве ведущей телепрограммы взяла комментарий у "эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича", который якобы раскрыл секрет певицы.

ООН от России. Победа Манижи и ее песни "Russian woman" на национальном отборе для Евровидения-2021 вызвала резонанс, а также множество ксенофобских комментариев в адрес артистки.