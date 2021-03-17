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Мария Максакова объяснила антироссийские высказывания

Мария Максакова объяснила антироссийские высказыванияФото: @mariamaksakova

Оперная певица Мария Максакова объяснила свои слова в адрес россиян. Об этом она побеседовала с корреспондентами «Комсомольской правды».

В издании отметили, что ранее артистку упрекали в том, что она якобы делала антироссийские заявления, когда покинула Россию. «Вы знаете, это же вообще глупо… Народ наш прекрасен. Но и как у любого народа, есть люди, которые обманывают, которые не щадят, которые топчут вдову с маленьким ребенком на руках», — заявила экс-депутат Госдумы.

Она вспомнила, как ранее пошутила в эфире, что по духу ей больше подходит Украина, тогда же она сравнила свою историю со сказкой о Дюймовочке: «Наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами. Но я думаю, сейчас вы понимаете, кого я имела в виду, говоря об этом. Это не просто люди, которые живут в России, это конкретные люди, которые пытаются меня растоптать», — отметила оперная певица. Она объяснила, что имела в виду членов своей семьи.

1 февраля стало известно, что Народная артистка РСФСР Людмила Максакова отказалась встречаться с вернувшейся в Россию дочерью, оперной певицей Марией.

24 января 2020 года сообщалось, что Мария Максакова, вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вернулась в Россию. Причиной своего визита она назвала судебные разбирательства по разделу московской недвижимости с бывшим мужем Владимиром Тюриным.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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