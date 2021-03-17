Мария Миронова сообщила, что ее сын давно женат

Анастасия Иванова

На днях в СМИ появилась новость о том, что сын актрисы Андрей Удалов женится на давней возлюбленной Ксении Гриневой, с которой учился в одном вузе. Но сегодня Мария Миронова лично развеяла слухи о будущей свадьбе, заявив, что Андрей и Ксения давно заключили брак.

Похоже, известие о скорой свадьбе Андрея Удалова возмутило его звездную маму, поэтому она поспешила опровергнуть слухи. «Он давно женат!» — резко отметила артистка в свежем посте.

К слову, Андрей не делится подробностями личной жизни, поэтому неудивительно, что вокруг его персоны возникают разного рода сплетни. То же самое можно сказать и о Мироновой — артистка до сих пор не представила публике супруга, от которого полтора года назад родила сына Федора.

«Мой муж — не артист! Я уже говорила это не раз. Никто меня не слушает! Я уже давным-давно замужем. Мне смешно, это какой-то абсурд», — отмечала кинозвезда, когда ей приписывали роман с начинающим актером Андреем Сорокой.