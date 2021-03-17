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Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»

Марина Федункив: «Был период, когда я почти не выходила из депрессии»

Марина Федункив призналась, что еще совсем недавно часто страдала депрессией. В трудный период только работа спасала звезду от печальных мыслей.


Марина Федункив не понаслышке знает, что такое жизненные трудности. Актриса много лет спасала бывшего гражданского мужа от зависимости, страдала от безденежья, неудовлетворенности карьерой, ведь популярной Марина стала только после 40 лет. На фоне всего этого у будущей звезды возникали психологические кризисы. Об этом Федункив рассказала в программе «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!».

Как оказалось, артистка генетически склонна к затяжным депрессиям. «Анализ показывает, что у тебя есть склонность к депрессиям. Причем пик этого состояния уже приходился на возраст до 38 лет. То есть сейчас ситуация улучшилась, но это не значит, что данная проблема не вернется», — отметила ведущая программы Лолита, изучив результаты ДНК-экспертизы.

Актриса подтвердила, что до сорока лет ее постоянно одолевали психологические проблемы. «Но у меня есть удивительное свойство: я сама себя вывожу из этого состояния. Депрессии у меня были очень серьезные. Я почти не выходила из них», — рассказала юмористка.

Несмотря на успех в творческой деятельности, Марина до сих пор является довольно закомплексованным человеком. Так, артистке кажется странным, что столько людей восхищаются ее талантом. «Я никогда не понимала, за что люди меня любят. Ничего особенного я не делаю. Значит, эти люди сумасшедшие», — пошутила артистка.

Уже этим летом Федункив исполнится 50 лет. Актриса готовит немало сюрпризов для фанатов в честь юбилея. Многие женщины стесняются своего возраста, но Марина относится к другой категории людей. Она, наоборот, гордится тем, что стала известным человеком стала, преодолела многие препятствия на жизненном пути.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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