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Маша Малиновская: «У Анастасии Решетовой интеллект зубочистки»

Маша Малиновская: «У Анастасии Решетовой интеллект зубочистки»

Звезда «Муз-ТВ» накануне опубликовала ролик, в котором сравнивает Анастасию Решетову с другими похожими на нее моделями-брюнетками. По мнению Малиновской, все эти девушки буквально на одно лицо.


Марию очень развеселил ролик, и сегодня она объяснила почему. «Это смешно не потому что Анастейша похожа как две капли воды на сотни таких же. И именно она поясняет нам что-то про разнообразие! Весело и то, что шоу ведет не супермодель, а инстателка. Ну и особенно удручает, что у ведущей интеллект зубочистки», — написала Малиновская в социальной сети.

К слову, блондинка проявила отменное чувство юмора, не забыв посмеяться и над собой. Она сделала коллаж из фото селебрити, на которых чем-то похожа внешне. Среди них оказались участница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг, Мария Погребняк и Любовь Успенская.

Напомним, что на прошлой неделе прошла презентация проекта «Ты_Топ-модель на ТНТ», в ходе которой Анастасия Решетова и ее соведущий Гоша Карцев рассказывали, как выбирали участниц шоу.

«Это первое шоу в России, которое борется со стереотипами фэшн-индустрии и шаблонными представлениями о красоте. На кастинг пришло очень много талантливых девушек, которым есть что сказать. Они готовы рассказывать целые истории через свою работу на подиуме и перед камерой. При этом важно понимать, что мода – это именно работа, где тебя все время проверяют на прочность. Наше шоу готовит к этому участниц: их ждет много эмоциональных и профессиональных испытаний. «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» откроет новые лица и докажет, что любые цели достижимы», — отметила Решетова.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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