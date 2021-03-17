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Матч «Спартак» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об Арнольде Федуне 18 марта

Эта минута молчания будет посвящаться памяти умершего отца владельца футбольного клуба Леонида Федуна – Арнольда. Ранее в “Спартаке” рассказали, что клуб обязательно будет обращаться с просьбой о минуте молчания к руководству футбольной лиги.

Арнольд Федун умер на 93-м году жизни. Он был, как известно, главным военным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР и получил почетное звание народного врача.

Отмечается, что остальные матчи будут начинаться с минуты молчания в память об Юрии Шикунове.

Матч “Спартак” — “Урал” пройдет завтра, 18 марта в Москве. Начало матча состоится в 19:00 мск.

Сообщение Матч «Спартак» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об Арнольде Федуне 18 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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