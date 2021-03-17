Medical Xpress: Запах счастья применяют для терапии психических расстройств

Лидия Мартынова

Специалисты Университета Пизы из Италии во главе с профессором Энцо Паскуале Сцилинго предлагают паковать и раздавать запах счастья, как лекарство от психических расстройств. Об этом пишет Medical Xpress.

Человеческое тело способно выделять всевозможные запахи, зависящие от состояния в данный момент, отмечают ученые. Никого не удивить тем фактом, что, например, собака чувствует страх человека. Давно известно, что он пахнет. Точно также определенный аромат имеет и счастье. Выяснено, что когда человек ощущает эйфорию, то производит особые хемосигналы.

«Они не имеют запаха, как такового, однако распространяют счастье на окружающих людей», – утверждает профессор Энцо Паскуале Сцилинго.

Ученые считают, что можно добиться впечатляющих результатов, если использовать запах счастья при комплексной терапии фобий и депрессивных расстройств.

«Нужно найти такой запах, который спровоцирует счастливое состояние. Нам нужна капля счастья», – говорит Энцо Паскуале Сцилинго.

Итальянские специалисты собираются синтезировать множество запахов и изучить их влияние на людей. Они уверены, что обоняние можно использовать для более широкого спектра задач.

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